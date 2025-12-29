Ричмонд
Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали 53-летнюю местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил России и оскорбления участников СВО, ей грозит крупный штраф. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, женщина в одной из социальных сетей оскорбительно высказывалась в отношении российских военнослужащих Вооруженных сил РФ и участников специальной военной операции.

Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили личность автора сообщений. При силовой поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии она была задержана.

Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина в 2012 году сделала себе татуировку с гербом Украины, которую осенью 2024 года перекрыла другой, чтобы не привлекать внимание. Но при этом она продолжила поддерживать действия киевского режима и дискредитировать военнослужащих РФ.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Дело рассмотрит суд.