Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО

По данным ведомства, женщина в одной из социальных сетей оскорбительно высказывалась в отношении российских военнослужащих Вооруженных сил РФ и участников специальной военной операции.
Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина в 2012 году сделала себе татуировку с гербом Украины, которую осенью 2024 года перекрыла другой, чтобы не привлекать внимание. Но при этом она продолжила поддерживать действия киевского режима и дискредитировать военнослужащих РФ.
В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Дело рассмотрит суд.