Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО

Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина в 2012 году сделала себе татуировку с гербом Украины, которую осенью 2024 года перекрыла другой, чтобы не привлекать внимание. Но при этом она продолжила поддерживать действия киевского режима и дискредитировать военнослужащих РФ.