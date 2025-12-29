Власти Камчатки взяли на себя расходы в связи с гибелью 4 человек в страшном пожаре

«Дал поручение оказать родным погибших всю необходимую помощь и поддержку в эту трудную минуту. Сейчас с ними работают психологи. Расходы на все затраты, которые потребуются, бюджет возьмёт на себя. Несмотря на тяжёлую транспортную ситуацию, спасательные расчёты прибыли на место вызова максимально оперативно — в течение 14 минут, медики были на месте через 16 минут после вызова», — написал губернатор.