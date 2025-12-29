Власти Камчатки взяли на себя расходы в связи с гибелью 4 человек в страшном пожаре

«Дал поручение оказать родным погибших всю необходимую помощь и поддержку в эту трудную минуту. Сейчас с ними работают психологи. Расходы на все затраты, которые потребуются, бюджет возьмёт на себя. Несмотря на тяжёлую транспортную ситуацию, спасательные расчёты прибыли на место вызова максимально оперативно — в течение 14 минут, медики были на месте через 16 минут после вызова», — написал губернатор.
Солодов также выразил соболезнования семьям погибших — двух детей и двух мужчин.
Напомним, что пожар произошёл утром 29 декабря в квартире на улице Горького в Петропавловске-Камчатском. Погибли четыре человека, среди них двое детей четырёх и пяти лет. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.