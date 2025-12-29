Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с автобусом в Салавате

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Башкирии Владимиру Архангельскому предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, авария произошла накануне, 28 декабря, в городе Салавате. Водитель автобуса, в салоне которого находились десять пассажиров, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и несколько пассажиров, включая детей, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Бастрыкин также потребовал предоставить ему информацию о всех обстоятельствах произошедшего ДТП, которые удалось установить в ходе следственных действий.