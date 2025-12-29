На главу красноярского Минстроя Заскалько возбудили дело из-за дома для сирот

В Красноярском крае против министра строительства Михаила Заскалько возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий при строительстве дома для детей-сирот, из-за чего бюджет потерял около 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по региону.
В 2022 году в Нижнеингашском районе построили 20-квартирный дом для сирот. Заскалько тогда возглавлял КГКУ «УКС» и знал, что здание признано аварийным. Однако он не расторг контракт и не вернул аванс в 23 миллиона рублей, выданный подрядчику.
Следствие считает, что министр незаконно поручил заместителю и директору компании начать строительство нового дома. На проектно-сметную документацию потратили ещё около 2 миллионов рублей. Новый дом так и не ввели в эксплуатацию из-за несоответствия нормам.
Из-за действий Заскалько бюджету края нанесён ущерб в 25 миллионов рублей. Также пострадали права детей-сирот, которые остались без жилья. Сейчас министр задержан, решается вопрос о его аресте.
С 2021 по 2024 год Заскалько руководил Управлением капитального строительства. В марте 2024 года его назначили министром строительства и ЖКХ Красноярского края.
Ранее суд продлил арест бывшему министру промышленности и торговли Новосибирской области Андрею Гончарову, подозреваемого в мошенничестве с госконтрактами.