На главу красноярского Минстроя Заскалько возбудили дело из-за дома для сирот

В Красноярском крае против министра строительства Михаила Заскалько возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий при строительстве дома для детей-сирот, из-за чего бюджет потерял около 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по региону.