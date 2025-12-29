На Кубани на территории промышленного предприятия упали обломки БПЛА

«В Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили», — говорится в сообщении.
