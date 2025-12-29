Четыре туриста из Молдовы застряли на горе в Румынии: Спасатели не могут прийти на помощь — Карпаты под ударом стихии, дороги закрыты, сотни населённых пунктов без света

Четыре туриста из Молдовы оказались застрявшими на горе в румынском округе Аргеш. Спасатели не могут прийти на помощь из-за неблагоприятных погодных условий.
Туристы отправились на вершину Негойю, не обращая внимания на предупреждения о погоде.
В горноспасательной службе Румынии показали кадры с погодой в зоне, где заблокированы четверо молдавских туристов — они находятся на высоте 2160 метров.
Уточняется, что проблем со здоровьем у туристов нет, с ними все в порядке.
Национальное метеорологическое управление Румынии объявило красный уровень опасности из-за экстремальных снегопадов и ураганного ветра в районах Южных и Изгибных Карпат. Предупреждение действует на высотах свыше 1700 метров.
По данным синоптиков, порывы ветра в горах превышают 120 км/ч, а видимость местами падает практически до нуля, что делает передвижение в горной местности крайне опасным.
Параллельно красный код метели введён и в ряде уездов — Брэила, Яломица, Бузэу, Калараш, Констанца и Тулча.
В уезде Брэила полностью закрыты все национальные дороги.
Как сообщает центр Инфотрафик, на автомагистралях Бухарест — Констанца и Овидиу — Аджиджа движение осуществляется в условиях сильного снегопада: проезжая часть занесена снегом, видимость резко снижена.
Последствия стихии затронули и энергосистему страны. Более 200 населённых пунктов в уездах Констанца, Тулча, Галац и Брэила остались без электроснабжения после повреждения линий электропередачи среднего напряжения.
В Министерство энергетики Румынии сообщили, что по всей стране зафиксированы повреждения 175 таких линий, а проведение восстановительных работ серьёзно осложнено продолжающейся непогодой.
По прогнозам метеорологов, уже с понедельника, 29 декабря, в Румынии ожидается резкое понижение температуры, что может усугубить ситуацию и замедлить восстановление инфраструктуры.
Напомним, что вчера, 28 декабря, в Молдове было затруднено движение по трассе М-1 (74 км) вблизи сел Кондрица и Лозова.