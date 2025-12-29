Акулу с женщиной в пасти заметили у берегов Калифорнии

В заливе Монтерей у побережья Калифорнии обнаружено тело женщины, пропавшей без вести неделей ранее. Как сообщает офис шерифа округа Санта-Круз, 55-летняя Эрика Фокс могла стать жертвой нападения акулы.
Тело было найдено в воскресенье в части Тихого океана к югу от пляжа Давенпорт, пишет rmf24. Именно в этом районе ранее исчезла женщина. По словам одного из очевидцев, он видел акулу с телом во рту, после чего животное скрылось под водой.
Несмотря на то что на женщине был надет специальный браслет, предназначенный для отпугивания акул, это устройство, по всей видимости, не обеспечило ей защиту. Личность погибшей была установлена по одежде — тело опознали члены ее семьи.
Власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Прежде у берегов Австралии произошел страшный инцидент. Акула напала на пару молодых людей. Девушка скончалась на месте, парня госпитализировали в критическом состоянии.