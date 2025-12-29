Акулу с женщиной в пасти заметили у берегов Калифорнии

Тело было найдено в воскресенье в части Тихого океана к югу от пляжа Давенпорт, пишет rmf24. Именно в этом районе ранее исчезла женщина. По словам одного из очевидцев, он видел акулу с телом во рту, после чего животное скрылось под водой.