Неизвестные изнасиловали мужчину в центре города в Британии

Правоохранители Льюиса в британском Восточном Суссексе разыскивают злоумышленников, которые надругались* над 30-летним мужчиной в бассейне, расположенном в центре города, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что нападение произошло в канун католического Рождества.
«После начала расследования мы хотели бы заверить общественность в том, что специальная группа продолжает усердно работать над изучением всех возможных направлений. В рамках этой работы полиция будет дежурить в районах Пеллс-Пул и Брук-стрит, а также в других частях Льюиса, в том числе в районе Истгейт-стрит и Лэнсдаун-плейс», — заявил детектив-инспектор Гэвин Пэтч.
Он призвал свидетелей помочь следствию — рассказать о произошедшем или предоставить видеозаписи с места.
Пэтч добавил, что жертве сейчас оказывают поддержку сотрудники специализированных служб.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.