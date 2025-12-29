Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные изнасиловали мужчину в центре города в Британии

Британца изнасиловали в бассейне в центре города в канун Рождества, полиция ищет злоумышленников.

Правоохранители Льюиса в британском Восточном Суссексе разыскивают злоумышленников, которые надругались* над 30-летним мужчиной в бассейне, расположенном в центре города, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что нападение произошло в канун католического Рождества.

«После начала расследования мы хотели бы заверить общественность в том, что специальная группа продолжает усердно работать над изучением всех возможных направлений. В рамках этой работы полиция будет дежурить в районах Пеллс-Пул и Брук-стрит, а также в других частях Льюиса, в том числе в районе Истгейт-стрит и Лэнсдаун-плейс», — заявил детектив-инспектор Гэвин Пэтч.

Он призвал свидетелей помочь следствию — рассказать о произошедшем или предоставить видеозаписи с места.

Пэтч добавил, что жертве сейчас оказывают поддержку сотрудники специализированных служб.

Ранее британец изнасиловал 9 женщин на пляже, предложив им «сенсорную терапию».

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.