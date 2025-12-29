СК завершил расследование дела маньяка, пытавшегося изнасиловать девушку в лесу

Инцидент произошел 7 октября. Тогда 22-летний уроженец Самарской области напал с ножом на незнакомую ему девушку. Потерпевшей удалось отбиться от фигуранта. После этого она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчину поймали в Рязани. Следователи выяснили, что он был ранее судим за несколько преступлений. Впоследствии Лефортовский суд отправил в СИЗО маньяка.