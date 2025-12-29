Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС ФР сделали новогодние игрушки для украшения блиндажей: карта СВО на Украине 29 декабря

Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ на красноармейском направлении, используя удары дронов и артиллерии. Основной урон был нанесен группировкой войск «Центр», чьи расчеты беспилотников организовали засады и поразили технику противника. САУ (самоходная артиллерийская установка) «Гиацинт-С» с расстояния 28 километров разрушила вражеский опорный пункт. В это же время в зоне СВО бойцы бригады «Волки» возродили фронтовую традицию, изготовив новогодние игрушки для украшения своих позиций.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении.

Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ на красноармейском направлении, используя удары дронов и артиллерии. Основной урон был нанесен группировкой войск «Центр», чьи расчеты беспилотников организовали засады и поразили технику противника. САУ (самоходная артиллерийская установка) «Гиацинт-С» с расстояния 28 километров разрушила вражеский опорный пункт. В это же время в зоне СВО бойцы бригады «Волки» возродили фронтовую традицию, изготовив новогодние игрушки для украшения своих позиций.

Активные наступательные действия и тяжелые бои продолжаются на всех ключевых фронтах. На запорожском, гуляйпольском, краснолиманском и купянском направлениях российские подразделения продвигаются вперед и отражают контратаки. На волчанском и сумском участках также отмечено продвижение и успешное противодействие попыткам ВСУ вернуть инициативу. Карта спецоперации на Украине 29 декабря — в материале URA.RU.

Условные обозначение.

Солдаты возродили фронтовую традицию.

Бойцы добровольческой бригады «Волки» изготовили новогодние игрушки своими руками, чтобы украсить окопы и блиндажи в зоне СВО. Как рассказал помощник командира с позывным Пионер, эта традиция берет начало со времен Великой Отечественной войны, когда солдаты также готовились к празднику на фронте. Он подчеркнул, что сегодня они, как и их предки, защищают Родину и приближают Победу.

По словам военнослужащих, настроение в подразделении перед праздником прекрасное, несмотря на нехватку снега в этом году. Один из бойцов отметил, что все стараются создавать красивые и жизнерадостные украшения, например, снеговиков. В своем обращении солдаты поздравили всех детей с Новым годом, пожелав им здоровья, хорошей учебы и мирного неба над головой.

Российские бойцы уничтожили укрепрайон ВСУ.

ВСУ понесли потери в бронетехнике, артиллерии и укрепленных позициях на красноармейском направлении. По данным Минобороны России, эти удары были нанесены в зоне ответственности группировки войск «Центр». Основной урон был нанесен силами беспилотных систем и самоходной артиллерии.

Расчеты ударных беспилотников организовали засады на маршрутах перемещения противника. С помощью FPV-дронов они оперативно уничтожили всю выявленную бронетехнику, орудия и живую силу противника. Работа дронов позволила эффективно выявлять и поражать цели в реальном времени.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» нанес огневое поражение по укрепленному опорному пункту ВСУ с расстояния около 28 километров. Удар был выполнен осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра с закрытой огневой позиции. Уничтожение цели и последующая детонация вражеских боеприпасов были подтверждены кадрами объективного контроля.

Гуляйпольское направление.

На участке фронта в районе Гуляйполя, после взятия города под контроль российских сил. Подразделения РФ ведут наступление в западном направлении — к населенному пункту Зализничное, где украинские формирования предпринимают попытки закрепиться.

Запорожское направление.

На приморском участке продолжаются ожесточенные бои, где российские войска продвинулись в северной части населенного пункта. Активное наступление ведется и в районе Степногорска с дальнейшим движением к Павловке.

Купянское направление.

На купянском направлении продолжаются активные боевые действия: подразделения группировки войск «Запад» ведут штурм на северо-западе Купянска, одновременно отражая контратаки противника в районах сел Подолы и Нечволодовка, куда ВСУ стягивают резервы. Одновременно операторы российских FPV-дронов поразили на подступах к городу автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу украинских сил.

Волчанское направление.

В окрестностях Волчанска сохраняется высокая интенсивность боевых действий в лесных массивах между населенными пунктами Прилипка и Лиман. На подступах к Вильче отмечено успешное отражение вражеских контратак.

Сумское направление.

ВС РФ продолжают продвижение на участке Яблоновка-Варачино-Алексеевка, достигнув тактических успехов в лесах южнее Варачино. В сумском районах бойцы группировки «Север» продвинулись на семи участках, взяв в плен четырех украинских военнослужащих. Попытка контратаки силами двух штурмовых групп ВСУ в районе Андреевки была заблаговременно вскрыта и сорвана комплексным огневым поражением.

Система «Солнцепек» уничтожила укрепления ВСУ.

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес удар по укрепленным позициям ВСУ в Харьковской области. Атака была выполнена в вечернее время по координатам, полученным от разведывательных беспилотников, пишет «Пятый канал». После выполнения задачи экипаж оперативно сменил боевую позицию и произвел перезарядку установок. Контроль результатов удара осуществлялся в режиме реального времени.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше