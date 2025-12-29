Бойцы ВС ФР сделали новогодние игрушки для украшения блиндажей: карта СВО на Украине 29 декабря

Бойцы добровольческой бригады «Волки» изготовили новогодние игрушки своими руками, чтобы украсить окопы и блиндажи в зоне СВО. Как рассказал помощник командира с позывным Пионер, эта традиция берет начало со времен Великой Отечественной войны, когда солдаты также готовились к празднику на фронте. Он подчеркнул, что сегодня они, как и их предки, защищают Родину и приближают Победу.