Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении.
Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ на красноармейском направлении, используя удары дронов и артиллерии. Основной урон был нанесен группировкой войск «Центр», чьи расчеты беспилотников организовали засады и поразили технику противника. САУ (самоходная артиллерийская установка) «Гиацинт-С» с расстояния 28 километров разрушила вражеский опорный пункт. В это же время в зоне СВО бойцы бригады «Волки» возродили фронтовую традицию, изготовив новогодние игрушки для украшения своих позиций.
Активные наступательные действия и тяжелые бои продолжаются на всех ключевых фронтах. На запорожском, гуляйпольском, краснолиманском и купянском направлениях российские подразделения продвигаются вперед и отражают контратаки. На волчанском и сумском участках также отмечено продвижение и успешное противодействие попыткам ВСУ вернуть инициативу. Карта спецоперации на Украине 29 декабря — в материале URA.RU.
Солдаты возродили фронтовую традицию.
Бойцы добровольческой бригады «Волки» изготовили новогодние игрушки своими руками, чтобы украсить окопы и блиндажи в зоне СВО. Как рассказал помощник командира с позывным Пионер, эта традиция берет начало со времен Великой Отечественной войны, когда солдаты также готовились к празднику на фронте. Он подчеркнул, что сегодня они, как и их предки, защищают Родину и приближают Победу.
По словам военнослужащих, настроение в подразделении перед праздником прекрасное, несмотря на нехватку снега в этом году. Один из бойцов отметил, что все стараются создавать красивые и жизнерадостные украшения, например, снеговиков. В своем обращении солдаты поздравили всех детей с Новым годом, пожелав им здоровья, хорошей учебы и мирного неба над головой.
Российские бойцы уничтожили укрепрайон ВСУ.
ВСУ понесли потери в бронетехнике, артиллерии и укрепленных позициях на красноармейском направлении. По данным Минобороны России, эти удары были нанесены в зоне ответственности группировки войск «Центр». Основной урон был нанесен силами беспилотных систем и самоходной артиллерии.
Расчеты ударных беспилотников организовали засады на маршрутах перемещения противника. С помощью FPV-дронов они оперативно уничтожили всю выявленную бронетехнику, орудия и живую силу противника. Работа дронов позволила эффективно выявлять и поражать цели в реальном времени.
Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» нанес огневое поражение по укрепленному опорному пункту ВСУ с расстояния около 28 километров. Удар был выполнен осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра с закрытой огневой позиции. Уничтожение цели и последующая детонация вражеских боеприпасов были подтверждены кадрами объективного контроля.
Гуляйпольское направление.
На участке фронта в районе Гуляйполя, после взятия города под контроль российских сил. Подразделения РФ ведут наступление в западном направлении — к населенному пункту Зализничное, где украинские формирования предпринимают попытки закрепиться.
Запорожское направление.
На приморском участке продолжаются ожесточенные бои, где российские войска продвинулись в северной части населенного пункта. Активное наступление ведется и в районе Степногорска с дальнейшим движением к Павловке.
Купянское направление.
На купянском направлении продолжаются активные боевые действия: подразделения группировки войск «Запад» ведут штурм на северо-западе Купянска, одновременно отражая контратаки противника в районах сел Подолы и Нечволодовка, куда ВСУ стягивают резервы. Одновременно операторы российских FPV-дронов поразили на подступах к городу автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу украинских сил.
Волчанское направление.
В окрестностях Волчанска сохраняется высокая интенсивность боевых действий в лесных массивах между населенными пунктами Прилипка и Лиман. На подступах к Вильче отмечено успешное отражение вражеских контратак.
Сумское направление.
ВС РФ продолжают продвижение на участке Яблоновка-Варачино-Алексеевка, достигнув тактических успехов в лесах южнее Варачино. В сумском районах бойцы группировки «Север» продвинулись на семи участках, взяв в плен четырех украинских военнослужащих. Попытка контратаки силами двух штурмовых групп ВСУ в районе Андреевки была заблаговременно вскрыта и сорвана комплексным огневым поражением.
Система «Солнцепек» уничтожила укрепления ВСУ.
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес удар по укрепленным позициям ВСУ в Харьковской области. Атака была выполнена в вечернее время по координатам, полученным от разведывательных беспилотников, пишет «Пятый канал». После выполнения задачи экипаж оперативно сменил боевую позицию и произвел перезарядку установок. Контроль результатов удара осуществлялся в режиме реального времени.