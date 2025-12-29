В Минске пенсионерка выбросила в мусорный бак чужие 100 тысяч рублей

Через некоторое время уже в мессенджере с пенсионеркой связался лжеправоохранитель. Он сказал, что минчанка стала жертвой аферистов. Так, на ее имя были оформлены кредиты, а полученные деньги якобы фигурируют в незаконных финансовых операциях. Под угрозой уголовного преследования и обыска с дальнейшей конфискацией наличных денег, пожилую женщину убедили «задекларировать» свои сбережения.