В Минске пенсионерка выбросила в мусорный бак чужие 100 тысяч рублей

В Минске 73-летняя женщина выбросила в мусорку чужие 100 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка выбросила в мусорный бак чужие 100 тысяч рублей. Подробности обнародовали в ГУВД Мингорисполкома.

«По указке аферистов пенсионерка выбросила чужие 100 000 рублей в мусорный бак», — сказано в сообщении.

В Первомайское РУВД обратилась 70-летняя жительница Минска, которой на домашний телефон поступил звонок якобы от сотрудников водоканала. Под предлогом замены счетчиков звонившие смогли выманить у женщины паспортные данные.

Через некоторое время уже в мессенджере с пенсионеркой связался лжеправоохранитель. Он сказал, что минчанка стала жертвой аферистов. Так, на ее имя были оформлены кредиты, а полученные деньги якобы фигурируют в незаконных финансовых операциях. Под угрозой уголовного преследования и обыска с дальнейшей конфискацией наличных денег, пожилую женщину убедили «задекларировать» свои сбережения.

«Пенсионерка передала прибывшему курьеру около 100000 рублей в эквиваленте», — отметили в милиции.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера. Им оказалась 73-летняя минчанка, которая также стала жертвой мошенников по такой же схеме.

«По указке мошенников женщина подготовила для “декларирования” собственные сбережения — более 6000 рублей. После получения денег по указке звонивших она положила все денежные средства в мусорный контейнер», — привели подробности в ГУВД.

По указанному факту было заведено уголовное дело.

