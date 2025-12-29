В Подмосковье накрыли подпольный цех по производству фальшивой икры

Стоимость конфискованного товара превышает семь миллионов рублей.
В преддверии новогодних праздников полиция Московской области пресекла деятельность нелегального производства поддельной красной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подпольный цех, расположенный в Люберцах, выпускал контрафактную продукцию, которая могла попасть на праздничные столы жителей столичного региона и соседних областей. «По предварительным данным, злоумышленники в течение полугода закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей», — написала Волк в своем telegram-канале. На упаковке указывалось, что продукт является натуральной лососевой или палтусовой икрой.
В ходе операции правоохранители изъяли впечатляющий объем контрафактной продукции: более 8,5 тысячи банок готовой к продаже икры и 12 тонн полуфабриката. По предварительным оценкам экспертов, стоимость конфискованного товара превышает семь миллионов рублей. Также были обнаружены станки для закатки банок, упаковочные материалы, поддельные документы о качестве товара и черновые записи. В цеху трудились пятеро граждан из стран ближнего зарубежья, не имевших ни медицинских книжек, ни официального разрешения на работу.
Полицейские установили личности двоих подозреваемых, организовавших незаконное производство. Они арендовали помещение для цеха и наладили каналы сбыта контрафактной продукции. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Что касается иностранных граждан, работавших в подпольном цехе, в отношении них составлены административные протоколы, нарушители оштрафованы. Кроме того, им предстоит принудительное выдворение за пределы РФ.