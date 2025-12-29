В Подмосковье накрыли подпольный цех по производству фальшивой икры

В ходе операции правоохранители изъяли впечатляющий объем контрафактной продукции: более 8,5 тысячи банок готовой к продаже икры и 12 тонн полуфабриката. По предварительным оценкам экспертов, стоимость конфискованного товара превышает семь миллионов рублей. Также были обнаружены станки для закатки банок, упаковочные материалы, поддельные документы о качестве товара и черновые записи. В цеху трудились пятеро граждан из стран ближнего зарубежья, не имевших ни медицинских книжек, ни официального разрешения на работу.