Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки дрона упали на завод в Белореченске, вспыхнул пожар

В Белореченске обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Life.ru

В результате падения была повреждена труба одного из цехов, после чего произошло возгорание на площади около 20 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, проводится осмотр и уточняются все обстоятельства инцидента.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 89 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество дронов — 49 — сбили над Брянской областью, 18 БПЛА перехватили над Новгородской областью.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше