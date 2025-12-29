Обломки дрона упали на завод в Белореченске, вспыхнул пожар

В результате падения была повреждена труба одного из цехов, после чего произошло возгорание на площади около 20 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, проводится осмотр и уточняются все обстоятельства инцидента.
За ночь расчёты ПВО уничтожили 89 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество дронов — 49 — сбили над Брянской областью, 18 БПЛА перехватили над Новгородской областью.
