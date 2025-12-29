Суд продлил на три месяца арест экс-депутату Госдумы Вороновскому

Столичный суд продлил срок содержания под стражей бывшему депутату Государственной думы Анатолию Вороновскому, обвиняемому в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Он пробудет в СИЗО еще как минимум три месяца. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.