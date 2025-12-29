Суд продлил на три месяца арест экс-депутату Госдумы Вороновскому

Столичный суд продлил срок содержания под стражей бывшему депутату Государственной думы Анатолию Вороновскому, обвиняемому в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Он пробудет в СИЗО еще как минимум три месяца. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Постановлением Басманного районного суда города Москвы 25 декабря 2025 года на три месяца продлен срок содержания под стражей в отношении бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Экс-чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Госдума провела пленарное заседание, в ходе которого приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности депутата.
Вороновский утверждал, что не понимает, в чем его обвиняют. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием. Впоследствии суд заключил бывшего депутата под стражу. Чем известен Вороновский и другие подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».