Чтобы праздник не закончился больницей: стало известно, как долго можно хранить салаты, мясо и торты

Одни из самых скоропортящихся продуктов на праздничном столе — это салаты с майонезом или другой заправкой, а также блюда из рубленого мяса (котлеты, тефтели). Их можно безопасно хранить в холодильнике не более 12 часов. Такой же короткий срок — у отварных раков и креветок.