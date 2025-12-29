Чтобы праздник не закончился больницей: стало известно, как долго можно хранить салаты, мясо и торты

Роспотребнадзор Башкирии напомнил жителям правила хранения продуктов и готовых блюд накануне новогодних праздников. В ведомстве подчеркивают, что соблюдение сроков годности — ключевое условие для предотвращения пищевых отравлений.
Одни из самых скоропортящихся продуктов на праздничном столе — это салаты с майонезом или другой заправкой, а также блюда из рубленого мяса (котлеты, тефтели). Их можно безопасно хранить в холодильнике не более 12 часов. Такой же короткий срок — у отварных раков и креветок.
Жареное мясо (свинина, говядина) можно держать в холодильнике до 36 часов, а жареную птицу (курицу, индейку) — немного дольше, до 48 часов. Рыбные котлеты и супы рекомендуется употребить в течение 24 часов с момента приготовления.
Что касается десертов, то торты с заварным кремом хранятся 18 часов, а со сливочным кремом — дольше, до 72 часов.
Особое внимание специалисты уделили популярным блюдам японской кухни — роллам и суши. Они напомнили, что это продукты с очень высоким риском быстрой порчи из-за сырой рыбы. Их лучше съедать сразу, а хранить в холодильнике можно не больше 12−24 часов, причем вероятность отравления возрастает с каждым часом.
Также важно соблюдать правило товарного соседства в холодильнике: сырые продукты (мясо, рыба) и готовые блюда должны храниться отдельно, чтобы избежать перекрестного загрязнения бактериями. Готовые салаты и супы лучше ставить на средние полки, скоропортящиеся продукты (молоко, сырое мясо) — на верхнюю, а овощи и фрукты — в специальные ящики внизу холодильника.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.