Жительницу Хабаровского края задержали после пропажи сумки в торговом центре

Как выяснилось, она находилась в торговом центре вместе со своим сожителем. По пути к банкомату женщина заметила сумку, оставленную на лавочке. Убедившись, что рядом никого нет, она забрала находку. Позже сумку выбросила, а телефон, банковские карты и деньги оставила себе. Смартфон она передала своему спутнику, который сдал его в скупку. Вырученные деньги, а также наличные из сумки пара потратила на личные нужды.