Жительницу Хабаровского края задержали после пропажи сумки в торговом центре

Женщина забрала чужие вещи и потратила деньги вместе с сожителем.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из торговых центров города. Жительница обратилась в полицию после пропажи сумки с деньгами и личными вещами. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

В полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропала сумка, в которой находились телефон, банковские карты и наличные. Общий ущерб превысил 22 тысячи рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 34-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом. Полицейские быстро нашли подозреваемую и задержали ее. Женщина полностью признала свою вину», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Как выяснилось, она находилась в торговом центре вместе со своим сожителем. По пути к банкомату женщина заметила сумку, оставленную на лавочке. Убедившись, что рядом никого нет, она забрала находку. Позже сумку выбросила, а телефон, банковские карты и деньги оставила себе. Смартфон она передала своему спутнику, который сдал его в скупку. Вырученные деньги, а также наличные из сумки пара потратила на личные нужды.

В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Кража». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.