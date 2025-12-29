Ричмонд
В Запорожской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Четыре мирных жителя Запорожской области ранены за последние сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшие сутки зарегистрировано три факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области, пострадали четыре человека», — сообщил Балицкий в мессенджере Мах.

В Каменско-Днепровском муниципальном округе, в городе Каменке-Днепровской украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. Пострадали три человека — 1984, 1997 и 1999 годов рождения. Они находятся на амбулаторном лечении, сообщил он.

В Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница в результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1984 года рождения. Он госпитализирован в Васильевскую больницу, добавил Балицкий.

В городе Васильевке в результате атаки БПЛА загорелся автомобиль «ВАЗ-2121» «Нива». Пожар ликвидирован, пострадавших нет, написал губернатор.

