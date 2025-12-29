В Иркутске мать заподозрили в убийстве двух детей в возрасте 3 и 5 лет

В Иркутске убили двух детей. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Вечером 28 декабря в квартире на Баумана убили двух детей в возрасте 3 и 5 лет. По подозрению в убийстве задержали их мать. Ее доставили в отдел. Мотивы убийства устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также организовано расследование по ст. 293 УК РФ. Органам системы профилактики дадут оценку следователи.
Прокуратура поставила расследование на контроль.
