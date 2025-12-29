В Волгограде вспоминают жертв теракта на вокзале 2013 года

Год спустя следствие раскрыло детали: 29 декабря он прибыл в Волгоград вместе с Сулейманом Магомедовым. Самедов подорвал себя на вокзале, а его сообщник хладнокровно наблюдал за всем со стороны площади у здания. Затем Магомедов уехал в гостиницу, планируя утром следующего дня взорвать троллейбус № 15А. 30 декабря в 8.25 на остановке «Качинское училище» прогремел еще один взрыв.