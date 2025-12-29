В Волгограде вспоминают жертв теракта на вокзале 2013 года

В результате теракта на месте погибли 14 человек, среди них два подростка, сотрудник полиции и двое работников железной дороги, дежуривших в зоне досмотра.
Медицинская помощь была оказана 49 пострадавшим. В последующие дни в больницах скончались еще четверо. Девять человек перевезли в Москву для дальнейшего лечения.
Террорист-смертник Аскер Самедов привел устройство в действие именно у досмотровой зоны. Его сразу заподозрил полицейский Дмитрий Маковкин, которому было всего 29 лет. Маковкин попытался остановить подозрительного мужчину, не пустил дальше и стал первой жертвой террориста. Самедов мгновенно активировал взрывчатку. Как позже выяснилось, он состоял в запрещенной террористической организации.
Год спустя следствие раскрыло детали: 29 декабря он прибыл в Волгоград вместе с Сулейманом Магомедовым. Самедов подорвал себя на вокзале, а его сообщник хладнокровно наблюдал за всем со стороны площади у здания. Затем Магомедов уехал в гостиницу, планируя утром следующего дня взорвать троллейбус № 15А. 30 декабря в 8.25 на остановке «Качинское училище» прогремел еще один взрыв.
Организатором предновогодних взрывов в Волгограде оказался боевик Мирзаев, ликвидированный в ходе спецоперации в Дагестане. В 2014 году Дзержинский районный суд Волгограда приговорил пособников террористов — Ибрагима Магомедова и Алаутдина Дадаева — к 19 годам колонии строгого режима каждому, плюс 2 года ограничения свободы.