Глава Башкирии выступит с ежегодным посланием парламенту в январе 2026 года

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что его ежегодное послание Государственному Собранию — Курултаю республики состоится в январе 2026 года. Об этом он лично сообщил в ходе оперативного совещания в понедельник, 29 декабря 2025 года.
Ранее планировалось, что выступление состоится в декабре. В преддверии мероприятия Хабировым был подписан указ о создании специальной рабочей группы по подготовке. Возглавил эту группу исполняющий обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана Искандер Ахметвалеев.
За формирование списка приглашенных на церемонию будет отвечать Алексей Дербеко, начальник управления по общественно-политическому развитию администрации главы региона. Подготовкой и редактурой текста послания займется Радик Габдулхаков, занимающий должность заведующего референтурой Радия Хабирова.
Всего в состав организационного комитета войдут 18 человек.
