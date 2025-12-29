Россиянку осудили за спонсирование ВСУ и оправдание терроризма

По данным ведомства, женщина 1992 года рождения с июня 2022 по июль 2023 года совершила 11 безналичных переводов на счет, использовавшийся ВСУ для закупки оружия, боеприпасов, технических средств и экипировки. Кроме того, она размещала в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенного объединения, что подпадает под статью УК РФ об оправдании терроризма.