Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков

По информации оперативников, в ходе личного досмотра в потайном кармане одежды подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 27 свертков с веществом. По заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством эфедрон общей массой свыше 13 граммов, что является крупным размером.
«Предварительно установлено, что подозреваемый 26-летний житель Симферополя выполнял роль администратора интернет-магазина в мессенджере, занимавшегося сбытом наркотиков. По версии следствия, он в составе организованной группы приобретал оптовые партии наркотических средств для их последующего бесконтактного распространения», — сказано в сообщении.
По месту жительства подозреваемого полицейскими изъято более 1000 зип-пакетов и свыше 900 расфасованных свертков с порошкообразным веществом, уточнили правоохранители.
Кроме того, изъяты упаковочные материалы, записные книжки, электронные устройства, банковские карты и денежные средства, имеющие доказательственное значение.
Также правоохранителями установлено местонахождение «тайников-закладок», оборудованных подозреваемым. Из них изъято 29 свертков с порошкообразным веществом.
«Все изъятое направлено на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности, возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков», — добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дел, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.