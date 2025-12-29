Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Крымские правоохранители поймали ранее судимого жителя региона со свертками эфедрона в кармане. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.