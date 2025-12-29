Ричмонд
Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Крымские правоохранители поймали ранее судимого жителя региона со свертками эфедрона в кармане. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.

Источник: Крымское линейное управление МВД России на транспорте

По информации оперативников, в ходе личного досмотра в потайном кармане одежды подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 27 свертков с веществом. По заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством эфедрон общей массой свыше 13 граммов, что является крупным размером.

«Предварительно установлено, что подозреваемый 26-летний житель Симферополя выполнял роль администратора интернет-магазина в мессенджере, занимавшегося сбытом наркотиков. По версии следствия, он в составе организованной группы приобретал оптовые партии наркотических средств для их последующего бесконтактного распространения», — сказано в сообщении.

По месту жительства подозреваемого полицейскими изъято более 1000 зип-пакетов и свыше 900 расфасованных свертков с порошкообразным веществом, уточнили правоохранители.

Кроме того, изъяты упаковочные материалы, записные книжки, электронные устройства, банковские карты и денежные средства, имеющие доказательственное значение.

Также правоохранителями установлено местонахождение «тайников-закладок», оборудованных подозреваемым. Из них изъято 29 свертков с порошкообразным веществом.

«Все изъятое направлено на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности, возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков», — добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дел, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.