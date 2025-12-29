Коммунальная авария оставила без воды поселок в Хабаровском крае

В поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района произошла коммунальная авария, из-за которой жители остались без холодной воды. Ситуацию взяла на контроль прокуратура. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Авария случилась 28 декабря. По официальной информации, подача холодного водоснабжения была приостановлена из-за поломки оборудования на одной из скважин водозабора. Без воды остались жилые дома и социальные объекты. В населенном пункте ввели режим повышенной готовности.
На месте работают аварийные бригады. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть воду в дома. Ход этих работ находится на контроле прокуратуры Верхнебуреинского района.
«Для жителей поселка организован подвоз воды. Местные службы обеспечивают людей необходимым запасом до полного устранения аварии», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит, как соблюдаются требования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отдельное внимание надзорное ведомство уделит вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги на время отсутствия холодного водоснабжения.