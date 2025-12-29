На челябинском заводе погиб рабочий

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работает сотрудник. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
В данный момент неизвестны должность и возраст погибшего. По данным источника URA.RU, на предприятии получили травмы еще несколько рабочих. Редакция URA.RU обратилась за подробностями на завод, где секретарь сообщила, что руководства нет на месте и попросила все вопросы направлять на электронную почту.