На челябинском заводе погиб рабочий

В данный момент неизвестны должность и возраст погибшего. По данным источника URA.RU, на предприятии получили травмы еще несколько рабочих. Редакция URA.RU обратилась за подробностями на завод, где секретарь сообщила, что руководства нет на месте и попросила все вопросы направлять на электронную почту.