В Раде подтвердили значительные повреждения Киевской ГЭС

По его словам, электроснабжение жителей Киева в настоящий момент осуществляется через альтернативные линии передачи. А самая сложная ситуация, уточнил депутат, сохраняется в Вышгороде и Броварах Киевской области. «Самая сложная ситуация сохраняется сейчас в городе Бровары, в городе Вышгороде, потому что там была повреждена и распределяющая подстанция [компании] “Укрэнерго”, которая дает возможность доставлять электроэнергию в пригород Киева. Ситуация действительно сложная. В течение недели удастся стабилизировать ситуацию, не восстановить работу, а именно стабилизировать», — пояснил он, добавив, что на полноценное восстановление всей пострадавшей в ночь на субботу инфраструктуры уйдет несколько недель или даже месяцы.