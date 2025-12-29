Ричмонд
В Индонезии 16 человек погибли при пожаре в доме престарелых

В индонезийском Манадо произошёл пожар в доме престарелых. Погибли 16 человек, трое пострадавших получили ожоги различной степени тяжести.

В индонезийском городе Манадо, расположенном на острове Сулавеси, произошёл крупный пожар в доме престарелых, в результате которого погибли 16 человек. Ещё трое пострадавших получили ожоги различной степени тяжести, передаёт KP.RU со ссылкой на издание Aljazeera.

Как следует из данных полиции, огонь вспыхнул в учреждении под названием «Вердха Дамай». Руководитель пожарно-спасательной службы проинформировал, что сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 20:31 по местному времени в воскресенье, после чего на место были направлены экстренные службы.

По информации спасателей, тела большинства погибших были найдены непосредственно в их комнатах. Предполагается, что к моменту начала пожара многие пожилые постояльцы уже отдыхали или спали, из-за чего не смогли вовремя покинуть здание. При этом сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 12 человек — их доставили в ближайшую больницу, медицинская помощь им не потребовалась.

Причины возгорания устанавливаются, соответствующие службы продолжают проверку обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге погибло до 161 человека после корректировки данных по итогам судебно-медицинской экспертизы.