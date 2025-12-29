В Индонезии 16 человек погибли при пожаре в доме престарелых

По информации спасателей, тела большинства погибших были найдены непосредственно в их комнатах. Предполагается, что к моменту начала пожара многие пожилые постояльцы уже отдыхали или спали, из-за чего не смогли вовремя покинуть здание. При этом сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 12 человек — их доставили в ближайшую больницу, медицинская помощь им не потребовалась.