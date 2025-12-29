Детский омбудсмен прокомментировала убийство двух мальчиков в Иркутске

Детский омбудсмен прокомментировала убийство двоих мальчиков в Иркутске. Напомним, 28 декабря 2025 года в Ленинском районе в квартире на улице Баумана были обнаружены тела детей трех и пяти лет. Следователи выехали на место и задержали мать погибших, которая и подозревается в совершении преступления.