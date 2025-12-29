Ричмонд
Детский омбудсмен прокомментировала убийство двух мальчиков в Иркутске

Семья полная, внешне благополучная, отец работал, а мать была в декретном отпуске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Детский омбудсмен прокомментировала убийство двоих мальчиков в Иркутске. Напомним, 28 декабря 2025 года в Ленинском районе в квартире на улице Баумана были обнаружены тела детей трех и пяти лет. Следователи выехали на место и задержали мать погибших, которая и подозревается в совершении преступления.

— Эта семья полная, внешне благополучная, в поле зрения субъектов системы профилактики и правоохранительных органов не попадала, — отметила Татьяна Афанасьева.

Известно, что отец работал, а мать находилась в декретном отпуске после рождения третьего ребенка. В свою очередь женщину доставили в следственный отдел. Правоохранители завели уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц» и «Халатность».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье с 29 декабря ввели особый противопожарный режим.