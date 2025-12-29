Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в Волгограде

29 декабря в Волгограде трамваи на маршрутах СТ и СТ2 временно ходили по урезанным маршрутам из-за ДТП на путях.

Как сообщил Telegram-канал «Волгоградский трамвай», вагоны по маршруту СТ курсировали от ВГТЗ до ул. Триумфальная. Маршрут СТ2 временно работал в границах остановок Ельшанка — ТРЦ Европа.

После оформления ДТП движение было полностью восстановлено.