ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в Волгограде

Как сообщил Telegram-канал «Волгоградский трамвай», вагоны по маршруту СТ курсировали от ВГТЗ до ул. Триумфальная. Маршрут СТ2 временно работал в границах остановок Ельшанка — ТРЦ Европа.
После оформления ДТП движение было полностью восстановлено.
29 декабря в Волгограде трамваи на маршрутах СТ и СТ2 временно ходили по урезанным маршрутам из-за ДТП на путях.
