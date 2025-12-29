У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год Егоров на систематической основе получал взятки в особо крупном размере в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера от генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова.
«Их общая сумма составила не менее 84 миллионов рублей. Взятки за общее покровительство по службе обвиняемый получал как лично, так и через посредников, которыми выступали (Александр — ред.) Соломатин и (Сергей — ред.) Аганов… В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 миллионов рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следственные действия в отношении Егорова, а также его соучастников Соломатина и Аганова завершены, участники уголовного судопроизводства приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона. Он и остальные фигуранты дела были арестованы 25 июля.