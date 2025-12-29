У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей

«Их общая сумма составила не менее 84 миллионов рублей. Взятки за общее покровительство по службе обвиняемый получал как лично, так и через посредников, которыми выступали (Александр — ред.) Соломатин и (Сергей — ред.) Аганов… В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 миллионов рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.