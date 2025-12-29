Экс-депутату Госдумы от Кубани Вороновскому продлили арест

Господин Вороновский обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019—2020 годах, занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, он получил от директора краевого ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо взятки в виде имущества и услуг общей стоимостью более 25 млн руб.