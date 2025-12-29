Петербурженку, оставившую младенца в коляске одного, ждет суд

В Санкт-Петербурге будут судить местную жительницу в рамках уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Из-за ее поступка мог умереть маленький ребенок.
Фигуранткой дела стала 34-летняя женщина, проживающая в Калининском районе. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что инцидент с ее участием произошел 25 мая этого года.
По версии органа дознания, петербурженка оставила свою малолетнюю дочь одну на лестничной площадке дома на улице Михайлова. Ребенок был в коляске.
Сотрудники надзорного ведомства утвердили обвинительный акт. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд. О состоянии ребенка не уточняется.