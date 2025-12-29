Ричмонд
Взрыв газа в жилом доме в Молдове: Пострадал мужчина, выбиты окна, чуть не снесло крышу

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: ГИЧС

71-летний мужчина получил ожоги в результате взрыва, произошедшего в его доме от утечки газа. Инцидент зарегистрировали в селе Филипень Леовского района.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неисправного шланга, подключённого к газовой плите, что привело к скоплению пропан-бутана на кухне. Мужчина получил ожоги I-III степени и был доставлен в больницу. Повреждены имущество, окно и около 10% крыши, пожара не было.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Спасатели рекомендуют регулярно проверять газовое оборудование, проветривать помещения и устанавливать датчики газа и дыма. В экстренных случаях — звонить по номеру 112.