Взрыв газа в жилом доме в Молдове: Пострадал мужчина, выбиты окна, чуть не снесло крышу

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неисправного шланга, подключённого к газовой плите, что привело к скоплению пропан-бутана на кухне. Мужчина получил ожоги I-III степени и был доставлен в больницу. Повреждены имущество, окно и около 10% крыши, пожара не было.