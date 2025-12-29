Ричмонд
В Ялте отключили свет

Ялта и два села частично остались без электричества 29 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте произошло аварийное отключение. Из-за этого город частично остался без электричества. Кроме того, обесточенными оказались Соколиное и Охотничье.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — говорится в сообщении.