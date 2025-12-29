Три женщины из Иркутской области применили насилия к сотрудникам ДПС. Все произошло 25 мая 2025 года, когда нетрезвая женщина управляла автомобилем «Тойота Рав 4» и была остановлена инспекторами Госавтоинспекции на улице 30 лет Победы в Бодайбо. Во время оформления административного протокола она попыталась покинуть патрульный автомобиль, в результате чего поцарапала руку одному из инспекторов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.