Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинца осудили за попытку взорвать главу предприятия в Запорожье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы гражданина Украины Артема Малышева, пытавшегося взорвать главу управления дорожного предприятия в Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда.

Источник: © РИА Новости

По его словам, было установлено, что в 2022 году Малышев согласился на предложение сотрудника украинской разведки вступить в террористическое сообщество. Позже его организаторы решили взорвать начальника дорожно-эксплуатационного управления «Управление автомобильными дорогами Запорожской области».

Для этого Малышев получил взрывные устройства и инструкцию по приведению СВУ в рабочее состояние. Проведя наблюдение за автомобилем потерпевшего, 13 июня 2023 года Малышев перевез СВУ во двор его дома и прикрепил под днище автомобиля с водительской стороны для подрыва в момент запуска двигателя, рассказал представитель суда.

Потерпевший обнаружил установленное под его автомобилем СВУ и сообщил об этом в правоохранительные органы, 5 июля 2023 года Малышева задержали.

«В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тысяч рублей», — сказал представитель суда.

Приговор в законную силу еще не вступил.