Украинца осудили за попытку взорвать главу предприятия в Запорожье

Для этого Малышев получил взрывные устройства и инструкцию по приведению СВУ в рабочее состояние. Проведя наблюдение за автомобилем потерпевшего, 13 июня 2023 года Малышев перевез СВУ во двор его дома и прикрепил под днище автомобиля с водительской стороны для подрыва в момент запуска двигателя, рассказал представитель суда.