В Уфе мужчина до смерти забил женщину

Следствие установило, что в сентябре между уфимцем и его сожительницей произошел пьяный бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками в голову. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась.