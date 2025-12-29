Ричмонд
В Уфе мужчина до смерти забил женщину

Суд вынес приговор жителю Уфы, до смерти избившему свою сожительницу.

Источник: Комсомольская правда

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 36-летнему жителю города. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Следствие установило, что в сентябре между уфимцем и его сожительницей произошел пьяный бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками в голову. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась.

Уточняется, что виновный полностью признал свою вину. Учитывая это и тяжесть преступления, суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

