Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма

СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Машину с двумя людьми эвакуировали из снежного заноса в горах Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.

Источник: МЧС РФ

Сообщение о том, что на Караби-Яйле в снежном покрове застряла машина с двумя людьми, поступило накануне вечером. На место выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

«Автомобиль с туристами обнаружили в районы горы Кара-Тау, в медицинской помощи они не нуждались», — сказано в сообщении.

Спасатели при помощи такелажного оборудования эвакуировали автомобиль и сопроводили людей на авто к населенному пункту.

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне на полуострове прошли снегопады, на дорогах круглосуточно работает спецтехника. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Также синоптики предупредили о дальнейшем усилении ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности, в том числе на дорогах.