Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма

Сообщение о том, что на Караби-Яйле в снежном покрове застряла машина с двумя людьми, поступило накануне вечером. На место выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
«Автомобиль с туристами обнаружили в районы горы Кара-Тау, в медицинской помощи они не нуждались», — сказано в сообщении.
Спасатели при помощи такелажного оборудования эвакуировали автомобиль и сопроводили людей на авто к населенному пункту.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне на полуострове прошли снегопады, на дорогах круглосуточно работает спецтехника. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Также синоптики предупредили о дальнейшем усилении ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности, в том числе на дорогах.