Названы причины ночного блэкаута в двух районах Петербурга

Тем не менее, социальные сети и паблики районов с полуночи наполнялись сообщениями горожан. Жители жаловались не только на отсутствие света в квартирах и на улицах, но и на перебои с отоплением и водоснабжением. Особенно остро ситуация ощущалась в новых жилых комплексах, таких как «Московский квартал», уточняет «Фонтанка».