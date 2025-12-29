Ричмонд
Названы причины ночного блэкаута в двух районах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря, ФедералПресс. Петербург столкнулся с масштабными перебоями в энергоснабжении в ночь на 29 декабря. В результате внештатной ситуации на Автовской ТЭЦ без электричества остались жители Кировского и Московского районов города. По предварительным оценкам, инцидент затронул порядка двухсот жилых домов и социальных объектов.

Источник: AP 2024

«В настоящее время электроснабжение потребителей организовано по резервной схеме, теплоснабжение — по пониженным параметрам», — пишут СМИ со ссылкой на администрацию Кировского района.

Тем не менее, социальные сети и паблики районов с полуночи наполнялись сообщениями горожан. Жители жаловались не только на отсутствие света в квартирах и на улицах, но и на перебои с отоплением и водоснабжением. Особенно остро ситуация ощущалась в новых жилых комплексах, таких как «Московский квартал», уточняет «Фонтанка».