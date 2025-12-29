В Румынии спасают застрявших в горах четырех молдавских туристов

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Четверо граждан Молдовы оказались заблокированы в горах Румынии, в районе приюта Кэлцун уезда Арджеш.
По данным молдавских властей, они находятся в приюте, ожидая помощи. Румынская сторона сообщила, что утром в понедельник девять горноспасателей из службы охраны общественного порядка уезда Арджеш вместе с двумя горными жандармами из Арджешского жандармского корпуса были направлены для эвакуации молдавских граждан.
Согласно информации, предоставленной спасателями, операция проводится в сложных условиях: в районе по-прежнему действует оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами около 90 км/ч, тумана, снежных заносов и плохой видимости.
«К сожалению, погода нам не очень помогает, по-прежнему действует оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра со скоростью около 90 км/ч, туман, снежные заносы, поэтому видимость низкая. Но, несмотря на это, мы проведем операцию, чтобы доставить четырех туристов к подножию горы в полной безопасности», — отмечают спасатели.
Уточняется, что команды оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе и для эвакуированных. По информации румынской стороны, необходимо примерно 3−4 часа, чтобы добраться до Кэлцуна. примерно такое же время займет спуск.