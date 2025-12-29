В Румынии спасают застрявших в горах четырех молдавских туристов

«К сожалению, погода нам не очень помогает, по-прежнему действует оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра со скоростью около 90 км/ч, туман, снежные заносы, поэтому видимость низкая. Но, несмотря на это, мы проведем операцию, чтобы доставить четырех туристов к подножию горы в полной безопасности», — отмечают спасатели.