Охотился на стариков. Как в Таганроге ловили маньяка, убившего 11 человек

За следующие два года в Таганроге и окрестностях ещё десять пожилых людей погибли при похожих обстоятельствах: те же множественные ножевые ранения, те же перевёрнутые комнаты, те же угловые дома, где жили одинокие пенсионеры. Убийца не спешил, между преступлениями делал паузы, будто выжидая. Следователи уже к середине серии поняли: перед ними не грабитель, а маньяк. И он не просто убивал, а издевался. У одной жертвы в теле даже нашли ножницы.