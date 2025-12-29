Охотился на стариков. Как в Таганроге ловили маньяка, убившего 11 человек

Первое убийство произошло в самый канун Нового года 28 декабря 2010 года. В тихом таганрогском доме пожилая пара — 82-летний мужчина и его 69-летняя жена — были зверски зарезаны. Тела обнаружила дочь, пришедшая проведать родителей.
В доме царил хаос: шкафы вывернуты, вещи разбросаны. Украдены были пара тысяч рублей и золотая цепочка. Но главное — удары ножом в шею и грудь, нанесённые с хладнокровной жестокостью. Это было только начало. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
11 убийств.
За следующие два года в Таганроге и окрестностях ещё десять пожилых людей погибли при похожих обстоятельствах: те же множественные ножевые ранения, те же перевёрнутые комнаты, те же угловые дома, где жили одинокие пенсионеры. Убийца не спешил, между преступлениями делал паузы, будто выжидая. Следователи уже к середине серии поняли: перед ними не грабитель, а маньяк. И он не просто убивал, а издевался. У одной жертвы в теле даже нашли ножницы.
Сначала преступника долго не могли найти: под подозрение попадали родственники, соседи, бывшие судимые местные жители, но каждый раз — тупик.
Имя подозреваемого — 46-летнего уроженца Гуково Максима Назаренко попало в поле зрения оперативников после 11 убийства. Стало известно, что до этого предполагаемый убийца отсидел срок за разбой. Но, как оказалось, тюрьма не перевоспитала, а закалила его жестокость. Его старые знакомые рассказывали следователям, что ещё в детстве Назаренко привязывал к стулу пожилую родственницу и обливал её кипятком — просто так, ради «забавы». В колонии его считали злобным, замкнутым и крайне опасным.
После освобождения Назаренко редко появлялся в городе, жил у матери, но большую часть времени проводил в арендованном гараже — своём «логове». Там следователи позже нашли всё: ружьё у входа, самодельный стол, засаленный диван и полки с трофеями — золотые цепочки, слуховые аппараты, телефоны, старинные монеты. Многие вещи опознали родственники убитых жертв.
Ликвидировали на месте.
Ключевой зацепкой для следствия стал железнодорожный билет из Ростова в Таганрог, найденный у одного из мест преступления.
«Предположив, что наш фигурант — приезжий, стали отрабатывать эту версию», — рассказывал ветеран следствия, экс-следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Анатолий Заремба.
Спецназ выдвинулся на задержание, как только поступила информация, что «объект», некоторое время не дававший о себе знать, в один из вечеров появился у матери. Однако Назаренко почувствовал слежку и, буквально за минуту до штурма, выскочил из окна. Пробежав несколько метров, он залёг в кустах и открыл огонь из обреза, который всегда носил при себе. Ему удалось ранить одного из сотрудников, но вскоре он был ликвидирован ответным огнём.
По делу было назначено свыше 500 экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Они подтвердили: у Назаренко наблюдалась склонность к садизму, асоциальной жизни, алкоголизму, наркомании. Кроме того, эксперты установили, что у маньяка было «эмоционально-неустойчивое расстройство личности». При этом он понимал, что делает, и, скорее всего, наслаждался каждым убийством.
Поскольку подозреваемый погиб, уголовное дело прекратили. Но для Таганрога это стало не просто криминальной хроникой — а напоминанием: лихие 90-е не ушли. Они просто ненадолго ушли в тень.