В Воронеже задержали курьеров-мошенников, обманувших пенсионера на 1,5 миллиона

С 18 по 23 декабря злоумышленники «обрабатывали» пенсионера по телефону, представляясь то врачами, то полицейскими, то юристами. Мужчину убедили в том, что его деньги якобы нужно срочно «проверить на подлинность». Поверив в эту легенду, потерпевший дважды встречался с лжекурьерами и отдал им крупную сумму своих сбережений.