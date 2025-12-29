В Воронеже задержали курьеров-мошенников, обманувших пенсионера на 1,5 миллиона

Полицейские задержали в Воронеже двоих подозреваемых курьеров-мошенников, которые за неделю выманили у 73-летнего мужчины 1,57 миллиона рублей. Преступники пришли к жертве в третий раз, но вместо очередной порции денег их ждали оперативники. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 29 декабря.
С 18 по 23 декабря злоумышленники «обрабатывали» пенсионера по телефону, представляясь то врачами, то полицейскими, то юристами. Мужчину убедили в том, что его деньги якобы нужно срочно «проверить на подлинность». Поверив в эту легенду, потерпевший дважды встречался с лжекурьерами и отдал им крупную сумму своих сбережений.
Когда мошенники потребовали еще денег, пенсионер заподозрил неладное и пошел в полицию. Далее все шло под контролем оперативников: мужчина сделал вид, что готов передать очередную сумму, и аферистов поймали с поличным.
В ведомстве уточнили, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а второй задержан.