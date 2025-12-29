Новые детали шокирующих зверств на ферме в Молдове, где тела людей скармливали свиньям: Задержан 33-летний сын подозреваемого, который пытался сбежать из страны

Новые детали шокирующих зверств в селе Березки Новоаненского района: задержан 33-летний сын подозреваемого.
На основании доказательств, собранных полицией и прокуратурой, он подозревается в соучастии в преступлении, совершенном его отцом в 2012—2013 годах.
Мужчина был задержан правоохранителями при попытке покинуть страну.
Ранее сообщалось, что скандально известный фермер держал сына на цепи. Сам 59-летний свиновод-убийца арестован на 30 суток по подозрению как минимум в трех убийствах.
Следствие проверяет версию убийства людей и скармливания их тел свиньям, которых после фермер продавал.
Во дворе его дома и на участке были найдены человеческие останки, одежда с пятнами крови и орудия убийства. Назначены экспертизы, рассматривается версия серийных убийств.
Напомним, что ранее полиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.
