Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест

«Продлен домашний арест по 17 июня», — сказала собеседница агентства.
В понедельник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к слушанию по существу дела Чемезовой. Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, судя по картотеке ее дела, ей вменяют два эпизода преступления. Свою вину она не признает.
Ее экс-супруг Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве, так же в особо крупном размере. Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» в качестве третьего лица, а Чемезов — в качестве ответчика, 10 октября данный иск был полностью удовлетворен.
Центральный районный суд Челябинска продлил Олегу Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. В СИЗО Челябинска его перевезли из Екатеринбурга. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала заседания по продлению ему меры пресечения, бывший замгубернатора говорил, что у него четверо маленьких детей, а так как его жена находится под домашним арестом, то «их некому водить в школу».