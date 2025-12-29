Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест

Центральный районный суд Челябинска продлил Олегу Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. В СИЗО Челябинска его перевезли из Екатеринбурга. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала заседания по продлению ему меры пресечения, бывший замгубернатора говорил, что у него четверо маленьких детей, а так как его жена находится под домашним арестом, то «их некому водить в школу».