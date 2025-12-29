В Екатеринбурге сносят кафе арестованных азербайджанцев

В Екатеринбурге сносят кафе «Каспий», директором которого является арестованный ранее по делу азербайджанцев Акиф Сафаров. Об этом сообщил известный блогер Сергей Колясников,
«В Екатеринбурге творится история. Прямо сейчас сносят “Каспий” — заведение братьев Сафаровых, центровую точку азербайджанской диаспоры региона. Именно здесь проводились самые значимые “сходки”», — написал он в соцсетях.
Напомним, обыски и задержания по громкому делу азербайджанцев прошли в Екатеринбурге 27 июня. Сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции и СК провели масштабную операцию по нескольким десяткам адресов. Причем задержания происходили с применением силы. По словам полицейских, подозреваемые оказывали сопротивление.
Во время обысков скончались два человека — Зияддин и Гусейн Сафаровы. Как официально сообщили в СК РФ, один из них умер от сердечной недостаточности, причину смерти второго официально не назвали. 30 июня тела умерших доставили в Баку и с почестями там похоронили.
29 июня суд Ленинского района Екатеринбурга арестовал до 19 июля троих из задержанных: Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. 1 июля Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев также были арестованы до 19 июля. 2 июля Ленинский суд арестовал до 19 июля Шахина Лалаева, Камала Сафарова и Азиза Абасова.
По версии следствия, члены этнической группировки, в которую входили уроженцы Азербайджана, совершили серию преступлений. Среди них убийство в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году; убийство в 2011 году Икрама Гаджиева, умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.