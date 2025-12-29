В Екатеринбурге сносят кафе арестованных азербайджанцев

Во время обысков скончались два человека — Зияддин и Гусейн Сафаровы. Как официально сообщили в СК РФ, один из них умер от сердечной недостаточности, причину смерти второго официально не назвали. 30 июня тела умерших доставили в Баку и с почестями там похоронили.

29 июня суд Ленинского района Екатеринбурга арестовал до 19 июля троих из задержанных: Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. 1 июля Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев также были арестованы до 19 июля. 2 июля Ленинский суд арестовал до 19 июля Шахина Лалаева, Камала Сафарова и Азиза Абасова.