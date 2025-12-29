Суд в РТ вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли двое детей

Трагедия произошла 10 августа. В ДТП погибли 12-летний Рамазан и его 11-летняя сестра Иделия. Дети возвращались из Тетюшского района вместе с отцом и его братом.
Суд установил, что водитель Hyundai в утомленном состоянии двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением. Легковушка столкнулась со встречным автомобилем, который после удара откинуло на другое транспортное средство.
В результате ДТП погибли двое малолетних детей, еще два человека получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колони-поселении.