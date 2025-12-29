Непогода в Молдове: ветер валил деревья и сносил крыши

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Спасатели и пожарные Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) за минувшие сутки выезжали по вызовам более 80 раз, в основном для устранения последствий шквалистого ветра.
По данным ГИЧС, в Кишиневе пожарные занимались расчисткой поваленных деревьев во дворах домов и на дорогах. Подобные вмешательства имели место во многих населенных пунктах Фалештского, Резинского, Шолданештского, Сынжерейского, Унгенского, Новоаненского, Криулянского, Каларашского, Каушанского, Чимишлийского, Кагульского, Единецкого, Леовского, Дондюшанского, Бессарабского, Рышканского районов, а также АТО Гагаузия.
Спасателей также вызывали в пяти ситуациях повышенного риска, где существовала опасность падения предметов с высоты. Так, в Кишиневе с 11-го этажа жилого дома сорвало несколько бетонных плит. Команды IGSU проверили конструкцию балкона и исключили риск обрушения. Также из-за сильного ветра было сорвана часть кровли трехэтажного многоквартирного дома в Комрате. Спасатели приступили к удалению и устранению опасных элементов, после чего территория была оцеплена.
В связи с сохранением желтого уровня опасности усиления ветра, объявленного Государственной гидрометеорологической службой на 29 декабря 2025 года, ГИЧС призывает население соблюдать меры безопасности. Также рекомендуется парковать транспортные средства подальше от деревьев и высоких зданий, чтобы предотвратить возможный материальный ущерб и угрозу личной безопасности.