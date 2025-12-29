Непогода в Молдове: ветер валил деревья и сносил крыши

Спасателей также вызывали в пяти ситуациях повышенного риска, где существовала опасность падения предметов с высоты. Так, в Кишиневе с 11-го этажа жилого дома сорвало несколько бетонных плит. Команды IGSU проверили конструкцию балкона и исключили риск обрушения. Также из-за сильного ветра было сорвана часть кровли трехэтажного многоквартирного дома в Комрате. Спасатели приступили к удалению и устранению опасных элементов, после чего территория была оцеплена.