В Самарской области двух жителей, которые подожгли базовую станцию, обвинили в теракте

По версии следствия, в сентябре 2024 года жители 1989 и 1991 года рождения, действуя по указанию неустановленного лица, подожгли объект связи (базовую станцию) вблизи жилых домов. Силовики установили, что целью преступления было дестабилизировать деятельность органов власти РФ.