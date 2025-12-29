Пенсионерка пропала без вести по пути домой в Воронежской области

Местонахождение пожилой женщины неизвестно с четверга, 25 декабря. Родственники пропавшей рассказали, что в тот день она уехала в село Рудкино по делам, после чего вышла на трассу, чтобы поймать попутную машину. Водитель довёз пенсионерку до села Яблочное, но дальше её следы теряются.