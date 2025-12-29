Пенсионерка пропала без вести по пути домой в Воронежской области

Пропавшую без вести 88-летнюю Анну Мезенцеву из села Оськино Хохольского района ищут в Воронежской области. Об этом сообщили волонтёры регионального отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Местонахождение пожилой женщины неизвестно с четверга, 25 декабря. Родственники пропавшей рассказали, что в тот день она уехала в село Рудкино по делам, после чего вышла на трассу, чтобы поймать попутную машину. Водитель довёз пенсионерку до села Яблочное, но дальше её следы теряются.
Ориентировку на поиск Анны Мезенцевой волонтёры опубликовали в субботу, 27 декабря. Через некоторое время стало известно, что пропавшую женщину видел дальнобойщик. Также она была замечена местными жителями, когда вечером шла по обочине трассы между селами Яблочное и Оськино.
Во время выезда добровольцы осмотрели предполагаемые маршруты потерявшейся, обочины, а также опросили селян и оклеили ориентировками населённые пункты. Несмотря на это, Анна Мезенцева до сих пор не найдена.
Поиски женщины продолжаются. Волонтёры отмечают, что видеозаписи с регистраторов могут помочь в этом.
У Анны Мезенцевой худощавое телосложение, рост — 162 см, седые волосы. В день исчезновения на ней были надеты серое пальто и платок.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру 8 (800) 700 54−52 или 112.