В Иркутске в многоэтажке произошел пожар из-за оставленных сушеных трав на плите

Утром на улице Ударника в Иркутске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, причиной пламени стали оставленные на плите сушеные травы. На место происшествия прибыли 14 пожарных и пять единиц спецтехники.
— Перед прибытием первых спасателей 15 человек самостоятельно эвакуировались из задымленного подъезда, — уточнили в ведомстве.
Пожарные, используя средства защиты, спасли 83-летнюю женщину из горящей квартиры. По ее словам, она случайно включила плиту, на которой находились сушеные травы. Вскоре они загорелись, и огонь распространился на стену. Угрозы для соседних квартир не возникло.
