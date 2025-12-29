Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске в многоэтажке произошел пожар из-за оставленных сушеных трав на плите

15 человек самостоятельно эвакуировались из задымленного подъезда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром на улице Ударника в Иркутске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, причиной пламени стали оставленные на плите сушеные травы. На место происшествия прибыли 14 пожарных и пять единиц спецтехники.

— Перед прибытием первых спасателей 15 человек самостоятельно эвакуировались из задымленного подъезда, — уточнили в ведомстве.

Пожарные, используя средства защиты, спасли 83-летнюю женщину из горящей квартиры. По ее словам, она случайно включила плиту, на которой находились сушеные травы. Вскоре они загорелись, и огонь распространился на стену. Угрозы для соседних квартир не возникло.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что три женщины из Приангарья применили насилия к сотрудникам ДПС.