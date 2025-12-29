В Иркутске в многоэтажке произошел пожар из-за оставленных сушеных трав на плите

Пожарные, используя средства защиты, спасли 83-летнюю женщину из горящей квартиры. По ее словам, она случайно включила плиту, на которой находились сушеные травы. Вскоре они загорелись, и огонь распространился на стену. Угрозы для соседних квартир не возникло.