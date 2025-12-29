В Севастополе на лже-застройщицу завели уголовное дело

По версии следствия, женщина, имея опыт в сфере строительства и продажи недвижимости, решила похитить деньги под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Для этого она приобрела три земельных участка на улицах Комбрига Потапова и Бахчисарайской, подыскала риелторов и разместила в интернете объявления о продаже квартир-студий в строящихся домах. С покупателями она как физическое лицо заключала предварительные договоры купли-продажи жилого помещения либо договоры займа. Для придания видимости законности обвиняемая даже начала строительство на участках. При этом разрешительные документы у нее отсутствовали.