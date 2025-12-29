Ричмонд
В Севастополе на лже-застройщицу завели уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину, которая, выдавая себя за застройщика, похитила у жителей города 46,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Источник: Прокуратура Севастополя

«Прокуратура Гагаринского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина, имея опыт в сфере строительства и продажи недвижимости, решила похитить деньги под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Для этого она приобрела три земельных участка на улицах Комбрига Потапова и Бахчисарайской, подыскала риелторов и разместила в интернете объявления о продаже квартир-студий в строящихся домах. С покупателями она как физическое лицо заключала предварительные договоры купли-продажи жилого помещения либо договоры займа. Для придания видимости законности обвиняемая даже начала строительство на участках. При этом разрешительные документы у нее отсутствовали.

В действительности выполнить взятые на себя обязательства женщина не собиралась. Ее земельные участки предназначались для индивидуального жилищного строительства.

«Таким образом, в период с июня 2019 по февраль 2025 года женщина похитила у 26 потерпевших более 46,7 млн рублей», — констатировали в ведомстве.

Кроме того, выступая генеральным директором строительной фирмы, она получила от жителя Севастополя свыше 4,7 млн рублей на строительство индивидуального жилого дома на его участке в СТ.